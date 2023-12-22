Предсказано будущее рубля

Экономист Беляев допустил рост доллара до 95 рублей

Тенденция по укреплению валют по отношению к рублю может продлиться до конца года и в начале 2024 года, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».

Курсовое соотношение валют зависит от общего состояния экономик стран, сказал эксперт. По его словам, падение рубля является отражением того, что российская экономика хоть и находится в устойчивом положении, но не настолько хороша для того, чтобы курс был стабильным.

«Плюсы, которые мы даем по экономике, в основном, из-за военно-промышленного комплекса, а он является специфической частью экономики. Конечно, для экономики рост этого сектора благоприятен, но ее эффективность не настолько высока, чтобы влиять на курс. А в Америке они вроде со своими проблемами справились. Там идет все не блестяще, но далеко не катастрофично», — пояснил экономист.

По прогнозу Беляева, курс доллара, как минимум, выйдет на 92, а, как максимум, на 95 рублей. Евро же может достичь отметки 102-103 рубля, допустил он. Экономист отметил, что на фоне роста доллара на корректировки могут начать влиять спекулятивные силы. Тогда остановится курс или нет, будет зависеть от того, купирует ли конъюнктурные факторы правительство.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 21 декабря, курс рубля ускорил снижение. Доллар поднялся выше 92 рублей, а евро превысил уровень 101 рубль.

