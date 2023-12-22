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14:45, 22 декабря 2023Ценности

Миллиардеры назвали желаемые подарки на Рождество

Кадр: Christie's

Иностранные миллиардеры назвали желаемые подарки на предстоящее Рождество. Соответствующий материал публикует Business of Fashion.

В разговоре с журналисткой богачи из Лос-Анджелеса, Лондона и Нью-Йорка рассказали, что приобретали для себя и своих близких в качестве подарков. Один из них заказал редкую сумку Hermes Birkin, покрытую бриллиантами. По словам основателя ресейл-компании Lalaluxe Николя Полларда, ее стоимость составила 750 тысяч долларов.

Кроме того, в виш-листы обеспеченных людей попали дорожные сумки бренда Goyard за 10 тысяч долларов. А некоторые бизнесмены в качестве подарка предпочитают путешествия, в том числе в Африку. Частная вилла обойдется там в 40 тысяч долларов за ночь.

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При этом другие предприниматели и вовсе приобретают собственные виллы за рубежом. Так, один из них купил виллу в Тоскане, Италия, за пять миллионов долларов.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.

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      Карина Черных
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