Назван минимальный срок для вступления Украины в ЕС

Политолог Журавлев: формально Украина может стать частью ЕС через пару лет

Формального членства в Европейском союзе (ЕС) Украина может достичь через пару лет, однако из-за состояния украинской экономики Киев может не стать членом объединения никогда, заявил политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал минимальный срок для вступления Украины в Евросоюз.

«Если речь идет об объявлении того, что Украина — часть ЕС, то пара лет на это уйдет, (...) хотя это Уставу ЕС противоречит. Формально полноправное членство будет нескоро, а фактическое, скорее всего, — никогда. Если под полноправным членством понимать правовой аспект, то на это должна уйти многолетняя процедура, и это при том, что Венгрия, Польша и Словакия не будут сопротивляться. Даже формальное равноправие достигнуть будет сложно», — сказал специалист.

Если речь идет о том, чтобы Украина была зачислена в ЕС, то на это уйдет пару лет. Если это делать с учетом позиции Венгрии, Польши и Словакии, то пять лет. Если говорить о фактическом членстве Украины в ЕС, то на это уйдет вся жизнь Дмитрий Журавлев политолог

Журавлев пояснил, что вступление в ЕС — это процесс «подтягивания» экономики страны-кандидата до уровня среднеевропейской.

«Не знаю, сколько нужно лет, чтобы из тех руин, которые есть на Украине, случилось что-то, хотя бы отдаленно напоминающее европейскую экономику. В это вкладываются гигантские деньги. Бюджет Европы насчет "трещать", посколько каждому гражданину Украины нужно будет выдавать дотации в течение 10 лет. Это будет очень дорого для европейского бюджета». — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Киева в Европейский союз нереалистично, потому что Украина находится на расстоянии многих лет от объединения. По его словам, Украина совершенно не готова к присоединению к Евросоюзу, поэтому он не понимает, зачем сейчас начинать переговоры по данному вопросу.

«Это представляется нереальным. (...) Гораздо лучше было бы сначала установить между ЕС и Украиной какие-то отношения стратегического партнерства», — считает венгенрский премьер.