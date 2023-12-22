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14:40, 22 декабря 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками операторов связи

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В декабре мошенники часто звонили россиянам, представляясь сотрудниками операторов связи, и просили продлить договор сотовой связи — таким образом злоумышленники могли получить доступ к личному кабинету абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг. О новой схеме предупредил ВТБ, пресс-релиз есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Подобная схема обмана появилась сравнительно недавно, подчеркивают в банке. С ноября число жалоб клиентов на подобные звонки выросло более чем на 30 процентов. Причем уже за первые 20 дней декабря банк получил столько же обращений, сколько было за весь ноябрь.

Опасность схемы состоит в том, что в случае удачной атаки злоумышленник получает доступ к основному средству аутентификации клиента во всех сервисах, включая онлайн-банкинг любого банка или сервисы государственных услуг, отмечает старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Глава Сбера Герман Греф также рассказал, что сейчас мошенники настолько изощренны, что сначала взламывают аккаунты в социальных сетях или мессенджерах, посылают клиенту сообщение от имени друга или коллеги с простой перечислить небольшую сумму или проголосовать за ребенка на каком-нибудь конкурсе. После того как человек вводит координаты своего телефона или банковской карты, сразу же происходит следующее мошенническое действие. Второй распространенный способ обмана, по словам Грефа, — это запугивание человека, когда ему говорят, что ребенка или знакомого задержали правоохранители за какие-то нарушения или преступления и нужно срочно дать взятку.

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      Мария Грушко
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