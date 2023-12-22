Мужчина задал начальнику один вопрос и лишился работы

Пользователь Reddit с ником Only-Dragonfly5295 рассказал, как из-за одного вопроса начальнику лишился работы. Мужчина уточнил, что пытался выяснить, когда его повысят в должности.

История произошла на встрече с генеральным директором компании. По словам парня, он поинтересовался у руководителя, когда его повысят в должности. «Он ответил мне: "Делай, что должен, и просто продолжай спрашивать. (...) Ты бы удивился, если узнал, сколько раз людям приходится спрашивать [о повышении]"» — передал пользователь его слова.

Тогда автор поста сообщил гендиректору, что задавал этот вопрос уже 37 раз за последние четыре года. Позднее парень узнал, что его уволили. «Я подслушал, как он сказал моему непосредственному начальнику: "37 раз? Почему вы это допустили?"» — пересказал их беседу Only-Dragonfly5295. Он сделал вывод о том, что ему не стоило озвучивать свое желание получить повышение генеральному директору.

В комментариях пользователи заявили, что герой истории поступил бестактно, задав этот вопрос гендиректору. «Автор публикации поставил своего босса в неловкое положение, спросив об этом у директора. Тогда непосредственный руководитель разозлился и уволил его», — предположил комментатор с ником KorallNOTAFISH. Он также отметил, что этим вопросом рассказчик, вероятно, раздражал своего прямого начальника, и эта ситуация заставила его принять окончательное решение об увольнении.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как коллега показал ей и другой сотруднице свое обнаженное фото на работе. По словам рассказчицы, она пожаловалась на мужчину начальству.