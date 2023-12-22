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08:04, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Мужчина задал начальнику один вопрос и лишился работы

Фото: Adolfo Félix / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Only-Dragonfly5295 рассказал, как из-за одного вопроса начальнику лишился работы. Мужчина уточнил, что пытался выяснить, когда его повысят в должности.

История произошла на встрече с генеральным директором компании. По словам парня, он поинтересовался у руководителя, когда его повысят в должности. «Он ответил мне: "Делай, что должен, и просто продолжай спрашивать. (...) Ты бы удивился, если узнал, сколько раз людям приходится спрашивать [о повышении]"» — передал пользователь его слова.

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Тогда автор поста сообщил гендиректору, что задавал этот вопрос уже 37 раз за последние четыре года. Позднее парень узнал, что его уволили. «Я подслушал, как он сказал моему непосредственному начальнику: "37 раз? Почему вы это допустили?"» — пересказал их беседу Only-Dragonfly5295. Он сделал вывод о том, что ему не стоило озвучивать свое желание получить повышение генеральному директору.

В комментариях пользователи заявили, что герой истории поступил бестактно, задав этот вопрос гендиректору. «Автор публикации поставил своего босса в неловкое положение, спросив об этом у директора. Тогда непосредственный руководитель разозлился и уволил его», — предположил комментатор с ником KorallNOTAFISH. Он также отметил, что этим вопросом рассказчик, вероятно, раздражал своего прямого начальника, и эта ситуация заставила его принять окончательное решение об увольнении.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как коллега показал ей и другой сотруднице свое обнаженное фото на работе. По словам рассказчицы, она пожаловалась на мужчину начальству.

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      Мария Большакова
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