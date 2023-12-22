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16:34, 22 декабря 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности законопроекта о мобилизации с правками Залужного

Депутат Безуглая: законопроект о мобилизации изменили с учетом критики Залужного

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине законопроект о мобилизации изменили с учетом критики главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного. Подробности документа раскрыла депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, законопроект будет предоставлять как право на отсрочку, так и на освобождение от воинской службы родителям трех и более детей, инвалидам 1-й и 2-й групп, опекунам недееспособного лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп, беременным женщинам и женщинам в декрете, а также лицам, чьи близкие родственники пропали без вести во время «антитеррористической операции» в 2014 году и военной операции на территории Украины.

Отсрочку без основания для освобождения пообещали соискателям последовательного высшего образования младше 30 лет, ученым с ученым званием, а также преподавателям, работающим на полную ставку. Законопроект также должен освободить от службы побывавших в плену, генералов, отслуживших 36 месяцев во время военного положения, заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации лица 18-24 лет, которые не входят в офицерский состав.

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Кроме того, в соответствии с документом в республике предлагается отменить срочную службу и заменить ее общевойсковой подготовкой до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях. Кроме того, для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку, вводится базовая военная служба по желанию до 25 лет.

Документ также будет регулировать процесс мобилизации и постановки на воинский учет.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный раскритиковал готовящийся законопроект о мобилизации. По его словам, отдельные моменты в документе «не отвечают интересам ВСУ».

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      Александр Курбатов
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