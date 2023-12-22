Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 22 декабря 2023Забота о себе

Названа лучшая поза в постели для яркого оргазма

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Специалисты компании, продающей интимные товары, назвали позицию «лицом к лицу» лучшей позой в постели для получения яркого оргазма. Мнение экспертов приводит издание Daily Star.

По словам специалистов, чтобы заняться любовью в этой позе, мужчина должен сесть на край стула или кровати и поставить ноги на пол. В это время женщина садится ему на колени так, чтобы их лица оказались напротив. Эксперты полагают, что эта позиция очень интимна, поскольку усиливает как зрительный, так и физический контакт.

Кроме того, специалисты отметили, что поза «лицом к лицу» обеспечивает хорошую стимуляцию интимных зон, что способствует получению более яркого оргазма. Также она позволяет использовать секс-игрушки, что дает дополнительные возможности для удовольствия.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл подсказала, в каких позах лучше заниматься сексом после сытного новогоднего застолья. По ее мнению, хорошими для такого случая вариантами будут позиции «ложки» и «догги-стайл».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В клуб «Мутабор» после почти голой вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики. Заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ

      Раскрыт источник удачи

      Ивлеева отказалась говорить о последствиях нашумевшей голой вечеринки

      Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

      Названа лучшая поза в постели для яркого оргазма

      В Британии высказались о законности конфискации активов России в пользу Украины

      Прикинувшаяся мужчиной женщина склонила партнершу к сексу и села на десять лет

      Российскому экс-министру дали 12 лет строгого режима

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась с обнаженной грудью после пластики

      Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости