Названа лучшая поза в постели для яркого оргазма

Специалисты компании, продающей интимные товары, назвали позицию «лицом к лицу» лучшей позой в постели для получения яркого оргазма. Мнение экспертов приводит издание Daily Star.

По словам специалистов, чтобы заняться любовью в этой позе, мужчина должен сесть на край стула или кровати и поставить ноги на пол. В это время женщина садится ему на колени так, чтобы их лица оказались напротив. Эксперты полагают, что эта позиция очень интимна, поскольку усиливает как зрительный, так и физический контакт.

Кроме того, специалисты отметили, что поза «лицом к лицу» обеспечивает хорошую стимуляцию интимных зон, что способствует получению более яркого оргазма. Также она позволяет использовать секс-игрушки, что дает дополнительные возможности для удовольствия.

Ранее эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл подсказала, в каких позах лучше заниматься сексом после сытного новогоднего застолья. По ее мнению, хорошими для такого случая вариантами будут позиции «ложки» и «догги-стайл».