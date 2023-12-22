Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 22 декабря 2023Силовые структуры

ЗРК «Панцирь» повредили при проезде под мостом в Петербурге

Суд взыскал с военного 14 млн рублей за поврежденный в Петербурге ЗРК «Панцирь»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение боевой машины во время проезда под мостом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Панцирь-С», уточняет «Фонтанка».

Подсудимый, являвшийся командиром зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старшим боевой машины, признан виновным по статье 347 УК РФ («Уничтожение или повреждение военного имущества»). Ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка и матери-инвалида, положительную характеристику командования по военной службе, участие в выполнении боевых задач в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также восстановление боевой машины после ДТП для ее дальнейшего использования по назначению.

Из материалов дела следует, что вечером 30 июня при следовании боевой машины к месту назначения по Пулковскому шоссе она столкнулась с пролетом железнодорожного моста, в результате чего снесло автономный оптический пост, который командир не сложил в походное положение.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Власти прокомментировали сообщения о росте цен в России

      Полиция проверит информацию о смерти участницы шоу «Пацанки»

      Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

      Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

      Раскрыты главные полезные свойства русской бани

      Обязанных явиться в военкомат россиян не допустят к экзамену на права

      На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

      Ранее судимого за расправу участника СВО задержали за новый заказ

      Предсказаны победительницы конкурса красоты «Мисс Земля»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости