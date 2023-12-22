ЗРК «Панцирь» повредили при проезде под мостом в Петербурге

Суд взыскал с военного 14 млн рублей за поврежденный в Петербурге ЗРК «Панцирь»

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение боевой машины во время проезда под мостом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Панцирь-С», уточняет «Фонтанка».

Подсудимый, являвшийся командиром зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старшим боевой машины, признан виновным по статье 347 УК РФ («Уничтожение или повреждение военного имущества»). Ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка и матери-инвалида, положительную характеристику командования по военной службе, участие в выполнении боевых задач в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также восстановление боевой машины после ДТП для ее дальнейшего использования по назначению.

Из материалов дела следует, что вечером 30 июня при следовании боевой машины к месту назначения по Пулковскому шоссе она столкнулась с пролетом железнодорожного моста, в результате чего снесло автономный оптический пост, который командир не сложил в походное положение.