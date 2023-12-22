Песков: принятие Украины в Евросоюз приведет к развалу объединения

Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) станет неподъемным грузом для объединения и в конечном итоге приведет к его развалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Решение] принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, просто подорвет всю систему Европейского союза», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что трезвые головы в Брюсселе понимают, что их ждет в таком случае. «Это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится», — спрогнозировал Песков.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что формального членства в Европейском союзе (ЕС) Украина может достичь через пару лет, однако из-за состояния украинской экономики Киев может не стать членом объединения никогда.