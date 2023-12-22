Против набросившегося на россиянку мужчину с доберманами возбудили дело

В Москве возбудили дело против набросившегося на соседку мужчину с доберманами

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который набросился на соседку из-за замечания об отсутствии намордников у его собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

21 декабря мужчина с женой выгуливали двух доберманов во дворе жилищного комплекса «Level Амурская». Их соседка с маленькой собакой обратила внимание на то, что псы без намордников. В ответ супруги обматерили возмущенную женщину и начали бросать в нее снежки, после чего мужчина набросился на соседку. Этот момент попал на видео.

После случившегося следователи провели проверку и решили возбудить дело. Ранее доберманы обвиняемого едва не загрызли маленького шпица, которого выгуливал подросток.