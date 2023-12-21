Москвич набросился на соседку из-за замечания о его доберманах и попал на видео

Москвич напал на соседку из-за замечания об отсутствии намордников у его собак

Житель Москвы набросился на соседку из-за замечания об отсутствии намордников у его собак. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, конфликт произошел в жилищном комплексе «Level Амурская». 21-летний москвич со своей женой выгуливали двух доберманов во дворе жилого дома, когда их 31-летняя соседка обратила внимание на то, что псы без намордников. В ответ супруги обматерили возмущенную женщину и начали бросать в нее снежки, после чего мужчина набросился на соседку.

На видеозаписи свидетельницы произошедшего видно, как жена нападавшего держит на поводке двух взрослых доберманов, у которых отсутствуют намордники, и выкрикивает оскорбления в сторону женщины, гулявшей с маленькой собакой. В это время москвич набросился на соседку и повалил ее на землю. Россиянке помогли оказавшиеся рядом соседи. В результате у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму.

Как пишет канал, два месяца назад эти же доберманы едва не загрызли маленького шпица, которого выгуливал подросток. Тогда соседи также сделали замечание об отсутствии намордников у собак, однако хозяин псов предложил возмущенным надеть их самим и заявил, что не собирается прекращать выгуливать животных во дворе.

Доберманы — порода немецких служебных собак, выведенная для работы в полиции. Животные имеют мускулистое сложение. В зависимости от пола они достигают роста от 63 до 72 сантиметров и веса от 32 до 45 килограммов.

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