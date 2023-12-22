Военнопленным России и Украины передали письма от родных

Москалькова: военнопленным России и Украины передали письма от родственников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале о первом взаимном гуманитарном обмене передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных.

По ее информации, обмен состоялся «впервые по взаимной договоренности» с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Послания передали «на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов».

Ранее Татьяна Москалькова сообщила о планах провести еще несколько взаимных с Лубинцом посещений военнопленных. Для этих мероприятий разработан соответствующий план-график. До этого омбудсмен посетила 119 украинских военных, которые находятся на территории России. Ее коллега также побывал у 119 российских бойцов, находящихся в плену на Украине.