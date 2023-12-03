Москалькова заявила о подготовке посещения российских военнопленных

Москалькова заявила, что омбудсмены РФ и Украины несколько раз посетят пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец намерены провести еще несколько взаимных посещений военнопленных. Об этом заявила РИА Новости сама Москалькова.

Она подчеркнула, что для этих мероприятий разработан соответствующий план-график. «На украинской стороне будут посещены российские военнослужащие. На российской стороне будут посещены военные Украины», — разъяснила Москалькова.

До этого омбудсмен посетила 119 украинских военных, которые находятся на территории России. Ее коллега также побывал у 119 российских бойцов, находящихся в плену на Украине.

Ранее Москалькова рассказала, что пленных украинских военнослужащих больше всего интересует, когда они будут дома. Она пояснила, что у некоторых пленных бойцов есть хронические заболевания, требующие особой медицинской поддержки. По словам омбудсмена, в первую очередь хотелось бы отправить домой их.

Кроме того, заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России командир «Ахмата» Апти Алаудинов поведал об отношении к украинским пленным. Он заверил, что, когда украинский солдат попадает в плен, его уже не считают врагом.