Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:22, 22 декабря 2023Экономика

Россиянам предрекли резкий рост цен на иностранные вина

Simple: стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов в 2024 году

Фото: Jeff Siepman / Unsplash

Стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков компании Simple.

В список основных причин роста цен эксперты включили колебания валютных курсов, нехватку работников, а также повышение пошлин и акцизов на импорт вин. По словам аналитиков, в настоящее время в России заканчиваются запасы вина, приобретенного в 2022 году по выгодному валютному курсу. В 2024 году также подорожают отечественные вина, при производстве которых используется множество иностранных компонентов, предрекают специалисты.

Кроме того, резкий прирост розничной стоимости этого вида алкогольных напитков будет обусловлен удорожанием рабочей силы в России, Испании и Италии. На этом фоне отечественным компаниям становится все труднее справляться с угрозой дефицита высококвалифицированных сотрудников. Однако главным фактором удорожания вин в России, по мнению экспертов, станет резкое увеличение пошлин на ввоз вин из недружественных стран, в список которых входят большинство крупнейших производителей этого вида алкогольной продукции.

Российские власти в конце июля подняли размер импортных пошлин с 12,5 до 20 процентов. Повышенный сбор затронул вина стоимостью не менее 1,5 доллара за литр. При этом российские импортеры алкоголя грозились поднять цены на продукцию еще до вступления в силу новых пошлин.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      На Украине рассказали об успешной тактике России на авдеевском направлении

      Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья

      В Киеве предложили наказание для скрывающихся от мобилизации за границей мужчин

      Известный в России комик рассказал об отвратительных концертах за границей

      Россиянам предрекли резкий рост цен на иностранные вина

      Российский врач приставал к 16-летней пациентке

      Имущество на полтора миллиарда рублей арестовали у российского экс-депутата

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости