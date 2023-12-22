Россиянам предрекли резкий рост цен на иностранные вина

Simple: стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов в 2024 году

Стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на аналитиков компании Simple.

В список основных причин роста цен эксперты включили колебания валютных курсов, нехватку работников, а также повышение пошлин и акцизов на импорт вин. По словам аналитиков, в настоящее время в России заканчиваются запасы вина, приобретенного в 2022 году по выгодному валютному курсу. В 2024 году также подорожают отечественные вина, при производстве которых используется множество иностранных компонентов, предрекают специалисты.

Кроме того, резкий прирост розничной стоимости этого вида алкогольных напитков будет обусловлен удорожанием рабочей силы в России, Испании и Италии. На этом фоне отечественным компаниям становится все труднее справляться с угрозой дефицита высококвалифицированных сотрудников. Однако главным фактором удорожания вин в России, по мнению экспертов, станет резкое увеличение пошлин на ввоз вин из недружественных стран, в список которых входят большинство крупнейших производителей этого вида алкогольной продукции.

Российские власти в конце июля подняли размер импортных пошлин с 12,5 до 20 процентов. Повышенный сбор затронул вина стоимостью не менее 1,5 доллара за литр. При этом российские импортеры алкоголя грозились поднять цены на продукцию еще до вступления в силу новых пошлин.