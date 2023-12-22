Россиянам раскрыли способы избежать пищевого «запоя» на новогодних праздниках

Врач Русанова: чтобы не переедать в Новый год, нужно тщательно пережевывать пищу

Избежать пищевого «запоя» и, как следствие, набора лишнего веса после окончания новогодних праздников помогут тщательное пережевывание пищи и соблюдение еще нескольких принципов правильного питания. Способы не переедать врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Русанова обратила внимание россиян на то, что систематическое переедание — основная проблема январских праздников. «Чаще всего переедание начинается в новогоднюю ночь, потом надо доесть все, что осталось, а затем уже невозможно остановиться. Это настоящий пищевой "запой", как у алкоголиков, выйти из которого так же сложно», — предупредила врач.

По словам Русановой, самый простой способ бороться с новогодним обжорством — не переедать. Для этого принимать пищу надо только тогда, когда возникает чувство голода. Однако для многих это тоже проблема, так как не все понимают, как его определить.

Чувство голода — это когда начинает «подсасывать» в области желудка, появляется эмоциональный спад, становится сложно сосредоточиться. Если человек не поест в этот момент, голод начинает проявляться более ощутимо: головной болью, слабостью. Если игнорировать это чувство слишком долго, могут возникнуть даже признаки гипогликемии: тошнота, дрожь в конечностях, потливость Дарья Русанова нутрициолог

Чтобы не съедать слишком много за один прием пищи, не нужно дожидаться сильного чувства голода, поесть следует при первых его признаках, подчеркнула врач.

Русанова также посоветовала правильно пережевывать пищу. «Нельзя запихивать в рот большие куски пищи и стараться побыстрее их проглотить. Чем дольше мы пережевываем пищу, тем быстрее в мозг поступит сигнал о насыщении и это поможет не съесть больше, чем нужно нашему организму», — объяснила она.

Пищу, по словам врача, необходимо есть маленькими кусочками и пережевывать ее до тех пор, пока человек чувствует вкус. В противном случае человек может съесть много еды, а чувство насыщения к нему так и не придет. Качественное пережевывание — это лучшая профилактика заболеваний органов ЖКТ, добавила Русанова.

Также во время приема пищи, продолжила нутрициолог, нельзя отвлекаться на просмотр телевизора, смартфона, чтение книг. Она сослалась на исследования, доказавшие, что человек, который смотрит непосредственно на еду в момент ее поглощения, наедается гораздо быстрее, чем тот, кто автоматически кладет пищу в рот, глядя, например, в телевизор.

Визуальный контакт с едой может дать нам до 30 процентов чувства насыщения. Это называется психоэмоциональное насыщение. Исходя из этого, мы быстрее наедаемся «красивой» пищей, на красивой тарелке. Чем больше цветов в блюде, тем выше может быть процент психоэмоционального насыщения Дарья Русанова нутрициолог

Еще 30 процентов психоэмоционального насыщения, по словам Русановой, можно получить благодаря разнообразию вкусов. Чем богаче палитра вкусов, тем большее удовлетворение получает от еды человек. Поэтому питаться даже на праздниках надо максимально разнообразно.

Если же пищевого «запоя» избежать не удалось, прекратить его можно при помощи разгрузочного дня. «В этот день рекомендуется куда-то пойти, например, выбраться покататься на ватрушках, санках, сходить на экскурсию. Главное, чтобы вы физически не находились рядом с местом, где доступна еда. Устроить разгрузочный день, лежа на диване рядом с холодильником, не получится», — резюмировала врач.

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