Россиянин в зимовье выстрелил в племянника во время конфликта и лишил его жизни

В Иркутской области осудят мужчину, застрелившего племянника в зимовье

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, который выстрелил в племянника и лишил его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 12 октября обвиняемый был в зимовье на берегу реки Коченга. Там он поссорился с племянником и решил выстрелить в него из ружья. В результате стрелок был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Ранее в Улан-Удэ (Бурятия) суд арестовал главу Бичурского района Василия Смолина за смертельное избиение мужчины, которое также произошло в зимовье.