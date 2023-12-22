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20:27, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин забил камнем соседа за роман с его бывшей женой

Житель Ставропольского края приревновал соседа к бывшей жене и забил его камнем

Фото: yousef samuil / Unsplash

В Ставропольском крае перед судом предстанет житель поселка Верхнеподкумский, подозреваемый в расправе над односельчанином. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, обвиняемый ревновал свою бывшую жену к соседу и неоднократно угрожал тому, требуя прекратить роман с ней. Утром 7 января злоумышленник вооружился строительным резиновым молотком и пришел к хозяйственной постройке соседа, где подстерег жертву и нанес не менее пяти ударов инструментом по голове. Затем он взял камень и добил соперника, после чего закопал в яме, засыпав строительным мусором.

Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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      Владимир Седов
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