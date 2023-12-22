Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 22 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка отбилась от пытавшегося расправиться с ней бывшего мужа

В Ингушетии россиянин напал на жену с ножом из-за бракоразводного процесса

Фото: ArtOlympic / Shutterstock / Fotodom

В Ингушетии к семи годам колонии приговорили 28-летнего россиянина покусившегося на жизнь бывшей супруги. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 18 июля 2022 года обвиняемый решил учинить расправу над супругой, с которой у него проходил сложный бракоразводный процесс. Он ворвался в офис, где находилась женщина, и напал на нее с ножом, нанеся множественные ранения. Однако супруга оказала яростное сопротивление из-за чего мужчина не смог довести свой замысел до конца. На помощь к пострадавшей пришли очевидцы, которые помогли остановить расправу.

Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи пострадавшей удалось выжить.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в бикини

      Иностранцы в России обустроили нарколабораторию на даче

      Улицы российского города украсят изображениями собора без крестов

      Появилось видео фатального нападения загадочного животного на туриста

      Туктамышева показала фото из номера с джакузи

      Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Матвеев

      Немецкий журналист заявил о сокрытии Киевом правды о ситуации на фронте

      Двое россиян забили знакомого и получили длительные сроки

      Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки до 50 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости