Россиянка отбилась от пытавшегося расправиться с ней бывшего мужа

В Ингушетии россиянин напал на жену с ножом из-за бракоразводного процесса

В Ингушетии к семи годам колонии приговорили 28-летнего россиянина покусившегося на жизнь бывшей супруги. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 18 июля 2022 года обвиняемый решил учинить расправу над супругой, с которой у него проходил сложный бракоразводный процесс. Он ворвался в офис, где находилась женщина, и напал на нее с ножом, нанеся множественные ранения. Однако супруга оказала яростное сопротивление из-за чего мужчина не смог довести свой замысел до конца. На помощь к пострадавшей пришли очевидцы, которые помогли остановить расправу.

Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи пострадавшей удалось выжить.