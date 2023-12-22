Российский бизнесмен пытался дать взятку сотрудникам Россельхознадзора и попался

В Самаре осудят бизнесмена за попытку дать взятку сотрудникам Россельхознадзора

В Самаре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, который пытался дать взятку сотрудникам Россельхознадзора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 291 («Дача взятки») Уголовного кодекса РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2022 года по 2023 год обвиняемый передал посреднику 699 тысяч рублей. Предполагалось, что посредник отдаст деньги сотрудникам Россельхознадзора, которые взамен окажут содействие в быстром получении 39 фитосанитарных сертификатов на принадлежащую обвиняемому подкарантинную продукцию без фактического прохождения проверок. Однако посредник оставлял деньги себе, потому что не знал, кому их передавать.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали 11 человек, двое из которых являются консультантами отдела при Министерстве социального развития Московской области и один — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области. Они обвиняются во взяточничестве и посредничестве в нем.