Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 22 декабря 2023Россия

Москвичи слепили около семи тысяч снеговиков с 2012 года

Ракова: в Москве пройдет 11-й фестиваль снеговиков среди детей и взрослых

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Московском дворце пионеров пройдет 11-й фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024». Школьники старше 10 лет и их родители могут заявить творческие проекты. Все их работы должны быть связаны со снеговиками. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московское образование — это не только основные уроки и обязательная школьная программа. Мы делаем акцент на всестороннем развитии личности ребенка, — отметила Ракова. — Благодаря занятиям в кружках дети развивают и свои творческие навыки. Мы создаем различные площадки для школьников для реализации их потенциала».

Одной из таких площадок вице-мэр назвала «Арт-фест 2024». «Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластелина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции», — объяснила она.

Первый фестиваль снеговиков прошел в 2012 году. С того момента в нем приняли участие свыше 35 тысяч человек. За время существования фестиваля москвичи слепили около семи тысяч снеговиков. Самому старшему участнику конкурса было 70 лет.

В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы. В том числе комиксист Алексей Иорш, директор московского международного фестиваля комиксов «Коммиссия» Алим Велитов, художник Андрей Волков, режиссер киностудии «Союзмульфильм» Сергей Меринов.

Подать заявку, отправить работу и ознакомиться с проектами прошлых лет можно на сайте конкурса. Подведение итогов пройдет в Московском дворце пионеров в субботу, 17 февраля. В этот же день состоится конкурс на лучшую фигуру из снега.

Что думаешь? Оцени!
      Инга Разумовская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У россиян начали изымать загранпаспорта на границе. Опечатки стали законным поводом для этого

      Четверть миллиарда ПК устареют к 2025 году

      Россиянин подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

      В украинском регионе после ночного удара загорелся объект инфраструктуры

      Российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере

      Полковник рассказал об антидроновой системе России

      В Одесской области зернохранилище получило повреждения

      Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

      «Танцующие» лоси на российском поле попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости