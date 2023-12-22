Москвичи слепили около семи тысяч снеговиков с 2012 года

Ракова: в Москве пройдет 11-й фестиваль снеговиков среди детей и взрослых

В Московском дворце пионеров пройдет 11-й фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024». Школьники старше 10 лет и их родители могут заявить творческие проекты. Все их работы должны быть связаны со снеговиками. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московское образование — это не только основные уроки и обязательная школьная программа. Мы делаем акцент на всестороннем развитии личности ребенка, — отметила Ракова. — Благодаря занятиям в кружках дети развивают и свои творческие навыки. Мы создаем различные площадки для школьников для реализации их потенциала».

Одной из таких площадок вице-мэр назвала «Арт-фест 2024». «Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластелина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции», — объяснила она.

Первый фестиваль снеговиков прошел в 2012 году. С того момента в нем приняли участие свыше 35 тысяч человек. За время существования фестиваля москвичи слепили около семи тысяч снеговиков. Самому старшему участнику конкурса было 70 лет.

В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы. В том числе комиксист Алексей Иорш, директор московского международного фестиваля комиксов «Коммиссия» Алим Велитов, художник Андрей Волков, режиссер киностудии «Союзмульфильм» Сергей Меринов.

Подать заявку, отправить работу и ознакомиться с проектами прошлых лет можно на сайте конкурса. Подведение итогов пройдет в Московском дворце пионеров в субботу, 17 февраля. В этот же день состоится конкурс на лучшую фигуру из снега.