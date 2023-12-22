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06:37, 22 декабря 2023Россия

Экипажи Су-34 поразили управляемыми бомбами командный пункт ВСУ

Минобороны: Су-34 ударили управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен фугасными управляемыми бомбами. Данные боеприпасы позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что российские военные на краснолиманском направлении для осуществления продвижений используют не только дроны, но и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

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      Марина Совина
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