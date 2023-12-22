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19:24, 22 декабря 2023Силовые структуры

Сжегший заживо 15-летнюю россиянку подросток предстанет перед судом

СК завершил следствие по делу о сожжении 15-летней девочки в Пермском крае

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании и поджоге 15-летней знакомой. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, расследование длилось почти пять месяцев, сейчас с материалами знакомятся адвокаты фигуранта, после чего он предстанет перед судом. Защита намерена добиваться переквалификации статьи на менее тяжкую, настаивая на том, что подросток сжег девочку, когда она уже не подавала признаков жизни, чтобы замести следы преступления. Он утверждает, что она сама упала при переходе через железнодорожные пути и ударилась головой о рельсы, после чего перестала дышать. Подросток также отрицает факт изнасилования, заявляя, что близость была по обоюдному согласию.

По версии следствия, он забил девочку камнями. Судмедэкспертиза показала, что она получила 12 ударов тупым предметом, затем над ней надругались и подожгли еще живую. На момент совершения преступления подросток был трезв, а у потерпевшей было сильное опьянение.

10 июля Октябрьский районный суд Пермского края арестовал его.

В начале июля девочку на железнодорожных путях заметил машинист проезжающего поезда и вызвал экстренные службы. Ее госпитализировали с ожогом 90 процентов поверхности тела, но врачам не удалось ее спасти.

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      Любовь Ширижик
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