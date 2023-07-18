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10:16, 18 июля 2023Россия

Сожженная подростком 15-летняя российская школьница умерла в реанимации

В Перми 15-летняя школьница, которую облили бензином и подожгли, умерла в реанимации

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Перми 15-летняя школьница, которую подросток облил бензином и поджег, умерла в реанимации. Об этом сообщили РИА Новости в краевом управлении Минздрава.

В ведомстве заверили, что россиянке оказывалась вся необходимая медицинская помощь. О происшествии с девушкой стало известно в начале июля.

Все произошло в Октябрьском районе Пермского края. По информации пользователей соцсетей, машинист проезжающего поезда заметил брошенную изувеченную школьницу у железнодорожных путей. Мужчина незамедлительно вызвал медиков и сотрудников экстренных служб.

Пострадавшая получила 90 процентов ожогов тела и была госпитализирована. Врачи боролись за ее жизнь в течение недели.

Представители прокуратуры Пермского края позже выяснили, что на девушку напал сверстник во время конфликта.

В июне сообщалось, что в городе Бирск в Башкирии подростки избили незнакомца и распылили перцовку за то, что он отказался дать им закурить.

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    Анна Щербакова
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