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13:48, 22 декабря 2023Бывший СССР

Попытки ВСУ ударить по территории России дронами объяснили

Военный эксперт Кнутов связал попытки ВСУ ударить по РФ дронами с боевым духом
СюжетНаселение России:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Цель ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, которые достаточно редко достигают целей, в поднятии боевого духа населения и военнослужащих Украины. Кроме того, противник ищет бреши в обороне России. Так попытки ВСУ ударить по территории России дронами в разговоре с «Лентой.ру» объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Противник ищет бреши. Идет постоянное совершенствование, ВСУ пытаются нащупать наши слабые места, чтоб наносить хоть какой-то ущерб, который может иметь даже не реальное, а психологическое значение. Это делается для того, чтобы поднять боевой дух в стране. Сейчас там раздрай между военным и политическим руководством, в армии тоже начинают доминировать упаднические настроения», — сказал Кнутов.

Военный эксперт счел сложившуюся ситуацию крайне неблагоприятной для Украины. А запуск беспилотников в Россию, по его словам, даже в случае неудач, позволяет говорить о том, что страна перенесла войну на территорию противника.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили в Курской области два беспилотника за ночь. Первый был сбит около 23.30 по московскому времени. Второй дрон средства ПВО перехватили около 22.00 в ночь на пятницу, 22 декабря.

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