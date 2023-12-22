В Госдуме отреагировали на указ Байдена о мерах против партнеров России

Депутат Журова: кто-то из партнеров РФ может испугаться нового указа Байдена

Кто-то из российских партнеров может испугаться нового указа президента США Джо Байдена о мерах против банков, которые имеют отношение к сделкам российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Для нас это опять же повод пытаться делать все самим без каких-либо партнеров. Все равно, я думаю, Китай не могут же ограничить. Будем сотрудничать с ним больше», — отреагировала на решение американского президента депутат.

Также Журова отметила, что для США важно помешать России в зоне специальной военной операции (СВО).

«Они понимают, что это может закончиться, а им этого очень не хочется. Видимо, у них другие цели, чтобы это продолжалось. Ни о каком мире они не думают. Они пытаются устраивать всякие козни», — заключила депутат.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о мерах против банков, которые имеют отношение к сделкам российского ОПК. Об этом говорится на сайте Белого дома. В тексте документа отмечается, что указом министру финансов по итогам консультаций разрешается вводить санкции в отношении иностранных финансовых структур, если те проводили или облегчили транзакции в сферах технологий, обороны, строительства или космоса, если такая деятельность помогала ОПК России. Помимо этого возможно введение ограничений в случае содействия передаче продукции или оказания услуг ОПК России.