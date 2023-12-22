В ЕС обвинили TikTok в пропаганде опасного явления среди несовершеннолетних

В ЕП обвинили TikTok в пропаганде самоповреждения среди несовершеннолетних

Член Европарламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе обвинила социальную сеть TikTok в распространении контента, который пропагандирует самоповреждение среди несовершеннолетних. «Лента.ру» изучила соответствующий текст обращения Шальдемосе к Еврокомиссии (ЕК), в котором евродепутат спросила о соответствии практики пропаганды этого опасного явления Закону о цифровых услугах ЕС.

«Датский совет по цифровой ответственности проанализировал TikTok и контент на платформе. Расследование показало, что распространяется ориентированный на молодых пользователей контент, который демонстрирует и поощряет самоповреждение и т.д. В соответствии с Законом о цифровых услугах [ЕС] платформы обязаны предпринимать шаги по сокращению такого контента, который также может рассматриваться как незаконный», — говорится в ее обращении к ЕК.

В связи с этим европарламентарий обратилась к ЕК с вопросами о ее оценке соответствия этой практики европейскому законодательству.

«Придерживается ли Еврокомиссия мнения, что TikTok соблюдает Закон о цифровых услугах? Если да, то какие шаги намерена предпринять Комиссия для обеспечения того, чтобы контент, подобный описанному выше, нельзя было найти на онлайн-платформах?» — спросила она.

Ранее в Евросоюзе возмутились из-за одной из механик крупнейших соцсетей. По мнению члена Европарламента от Нидерландов Самиры Рафаэлы, Еврокомиссии стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах соцсетей компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter) и TikTok.

«Нам стало известно об очень тревожной практике, когда крупные платформы социальных сетей, такие как Meta, X и TikTok, тайно скрывают определенные публикации и контент, которые они считают несовместимыми с их собственным мнением», — говорилось в обращении евродепутата.

