Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:33, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

В ЕС обвинили TikTok в пропаганде опасного явления среди несовершеннолетних

В ЕП обвинили TikTok в пропаганде самоповреждения среди несовершеннолетних

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе обвинила социальную сеть TikTok в распространении контента, который пропагандирует самоповреждение среди несовершеннолетних. «Лента.ру» изучила соответствующий текст обращения Шальдемосе к Еврокомиссии (ЕК), в котором евродепутат спросила о соответствии практики пропаганды этого опасного явления Закону о цифровых услугах ЕС.

«Датский совет по цифровой ответственности проанализировал TikTok и контент на платформе. Расследование показало, что распространяется ориентированный на молодых пользователей контент, который демонстрирует и поощряет самоповреждение и т.д. В соответствии с Законом о цифровых услугах [ЕС] платформы обязаны предпринимать шаги по сокращению такого контента, который также может рассматриваться как незаконный», — говорится в ее обращении к ЕК.

В связи с этим европарламентарий обратилась к ЕК с вопросами о ее оценке соответствия этой практики европейскому законодательству.

Материалы по теме:
Травля, порно и треш-стримы. Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
Травля, порно и треш-стримы.Во всем мире борются с опасным контентом в сети. Можно ли победить в этой войне?
6 октября 2021
Сети мира. Зачем развитые государства взялись за регулирование интернета?
Сети мира.Зачем развитые государства взялись за регулирование интернета?
10 ноября 2021

«Придерживается ли Еврокомиссия мнения, что TikTok соблюдает Закон о цифровых услугах? Если да, то какие шаги намерена предпринять Комиссия для обеспечения того, чтобы контент, подобный описанному выше, нельзя было найти на онлайн-платформах?» — спросила она.

Ранее в Евросоюзе возмутились из-за одной из механик крупнейших соцсетей. По мнению члена Европарламента от Нидерландов Самиры Рафаэлы, Еврокомиссии стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах соцсетей компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter) и TikTok.

«Нам стало известно об очень тревожной практике, когда крупные платформы социальных сетей, такие как Meta, X и TikTok, тайно скрывают определенные публикации и контент, которые они считают несовместимыми с их собственным мнением», — говорилось в обращении евродепутата.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В клуб «Мутабор» после почти голой вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики. Заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ

      Раскрыт источник удачи

      Ивлеева отказалась говорить о последствиях нашумевшей голой вечеринки

      Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

      Названа лучшая поза в постели для яркого оргазма

      В Британии высказались о законности конфискации активов России в пользу Украины

      Прикинувшаяся мужчиной женщина склонила партнершу к сексу и села на десять лет

      Российскому экс-министру дали 12 лет строгого режима

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась с обнаженной грудью после пластики

      Орбан поинтересовался условиями приема Украины в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости