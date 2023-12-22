В Эстонии детсадовцам запретили петь новогодние песни на русском

Работники аптеки в Эстонии запретили детсадовцам петь песню на русском

В Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогодние песни на русском. Об этом пишет Delfi.

Инцидент произошел в старейшей аптеке Таллина на Ратушной площади, являющейся туристическим местом. Туда с новогодней экскурсией пришли детсадовцы возраста от трех до пяти лет с родителями в сопровождении педагога Светланы.

Светлана рассказала, что в аптеке заранее знали о приходе детей, так как экскурсию по договоренности проводил русскоязычный гид. Во время мастер-класса дети начали петь новогоднюю песню на русском языке, что вызвало недовольство у сотрудников аптеки.

«Хорошо, что мы общались по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением как работникам аптеки, так и покупателям. Больше всего аптекарь была возмущена тем, что дети пели на русском», — рассказала педагог.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ответил на критику ООН в отношении запрета образования на языках меньшинств. По его мнению, решение эстонского правительства отвечает интересам всех детей.