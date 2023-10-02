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17:31, 2 октября 2023Бывший СССР

В МИД Эстонии ответили на критику запрета образования на русском языке

МИД Эстонии: запрет образования на русском не противоречит международным нормам
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

В МИД Эстонии ответили на критику ООН в отношении запрета образования в республике на языках меньшинств. Об этом высказался министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По мнению главы ведомства, решение эстонского правительства о реформировании системы образования «отвечает интересам всех детей, вне зависимости от их родного языка». «Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования», — заверил Цахкна.

В августе Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором говорится, что закрытие русских школ и ограничение в получении образования на русском языке в Эстонии противоречат международным договорам по правам человека.

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    Алевтина Запольская
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