В МИД Эстонии ответили на критику запрета образования на русском языке

МИД Эстонии: запрет образования на русском не противоречит международным нормам

В МИД Эстонии ответили на критику ООН в отношении запрета образования в республике на языках меньшинств. Об этом высказался министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По мнению главы ведомства, решение эстонского правительства о реформировании системы образования «отвечает интересам всех детей, вне зависимости от их родного языка». «Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования», — заверил Цахкна.

В августе Управление верховного комиссара ООН по правам человека распространило доклад, в котором говорится, что закрытие русских школ и ограничение в получении образования на русском языке в Эстонии противоречат международным договорам по правам человека.