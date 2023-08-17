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12:53, 17 августа 2023Бывший СССР

ООН упрекнула Эстонию из-за прекращения обучения на русском языке

ООН уличила Эстонию в нарушении международного права из-за закрытия русских школ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Закрытие русских школ и ограничения в получении образования на русском языке в Эстонии противоречат международным договорам по правам человека, говорится в материале спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявляется в докладе, недавние поправки в законодательство Эстонии ограничивают получение образования на языках меньшинств страны и фактически делают обязательным обучение на эстонском.

В ООН предупредили о последствиях, которые может принести такая политика Таллина, для русского меньшинства Эстонии, составляющей значительную долю населения страны.

Ранее Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ и детских садов на занятия на эстонском языке к 2030 году. С 1 августа 2023 года в республике также увеличили в 15 раз, до 10 тысяч евро, штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя.

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    Алевтина Запольская
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