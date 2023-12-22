В Финляндии заявили о подготовке Запада к новой холодной войне с Россией

Глава МО Финляндии Хаккянен: Запад вступил в новую холодную войну с РФ

Страны Запада вступили в новую холодную войну с Россией из опасений усиления Москвы ввиду ее возможностей и ресурсов. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Финляндии Антти Хяккянена, сообщает Politico.

«У России есть возможность и способность продолжать [российско-украинский] конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают», — заявил глава финского военного ведомства, добавив, что ради поддержки Украины и противостояния Москве НАТО готово к новой холодной войне и гонке вооружений.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Чехии Карл Ржехка заявил, что считает Россию потенциальным военным противником. По его словам, Москва представляет прямую угрозу безопасности страны, как и всем государствам западного военного блока.