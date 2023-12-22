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04:56, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

В Китае предрекли скорое начало подготовки России к финальному этапу СВО

Sohu: Россия скоро начнет готовиться к финальному этапу спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Российские военные к концу декабря начнут подготовку к финальному этапу спецоперации на Украине, считает китайское издание Sohu.

При этом авторы материала обратили внимание на проблемы Киева с получением помощи от западных партнеров. Они напомнили, что к концу текущего года Вашингтон собирается объявить новый пакет помощи Украине, который станет последним. После этого, по их мнению, российские войска начнут готовиться к завершающему этапу СВО.

Обозреватели издания усомнились в способности украинских солдат справиться без помощи США. По их словам, американский лидер Джо Байден начинает беспокоиться из-за падения рейтинга одобрения в преддверии президентских выборов, что отвлекает его от Украины.

В декабре глава США предупреждал, что страна быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Украине. При этом он пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву критическое оружие и оборудование, пока это возможно.

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      Марина Совина
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