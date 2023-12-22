В России оценили долю заинтересовавшихся высокими процентами по вкладам

«Выберу.ру»: 36 % россиян решили воспользоваться высокими процентами по вкладам

Свыше трети опрошенных россиян планируют в ближайшее время воспользоваться вкладами с повышенной процентной ставкой, которые предлагает большинство крупных банков страны на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, следует из результатов исследования маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В его рамках три тысячи россиян в возрасте от 21 до 60 лет спросили, собираются ли они разместить накопления под предлагаемые кредитными организациями 15-17 процентов. Из 36 процентов давших положительный ответ респондентов 14 готовы положить деньги на вклад уже сейчас, а 22 процента хотят отложить для этого средства с ближайшей зарплаты. Еще 37 процентов тоже заинтересовались такой перспективой, но уже хранят средства на другом вкладе без опции снятия, говорится в материалах исследования.

Абсолютное большинство опрошенных (38 и 42 процента соответственно) допускают размещение на накопительных счетах не более 20 тысяч или от 20 до 100 тысяч рублей. К вложениям более 200 тысяч рублей оказались готовы 14 процентов участников опроса.

По итогам заседания совета директоров 15 декабря Банк России поднял ключевую ставку с 15 до 16 процентов годовых. Повышение стало уже пятым подряд, в то время как в первом полугодии ставка держалась на уровне 7,5 процента. В ходе продолжающегося цикла ужесточения денежно-кредитной политики россиянам рекомендуют отдавать предпочтение краткосрочным вкладам, которые принесут наибольшую доходность.