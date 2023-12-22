В России предложили лишать мигрантов права на работу при расторжении контракта

Титов: мигрантов нужно лишать права на работу при расторжении контракта

Мигрантов нужно лишать права на работу в России в случае, если они расторгают контракт с работодателем. С таким предложением выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, его цитирует «Интерфакс».

«Надо изменить сам подход к трудовой миграции. Думаю, основополагающим должен стать принцип "с работы уволился — трудовую визу потерял". То есть вопрос трудоустройства любого мигранта должен решаться еще до пересечения границы, в стране его пребывания. Ехать он должен по уже заключенному контракту и в случае его разрыва автоматически терять право на дальнейшее пребывание в России», — считает Титов.

По его мнению, ответственность за качество трудовой миграции нужно переложить на отправляющую сторону, а осуществлять депортацию нужно за счет той страны, из которой мигрант прибыл. Титов также предложил создать отдельный федеральный орган, который будет заниматься проблемой мигрантов.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии оценил ситуацию с мигрантами в России. По его словам, мигранты должны отвечать интересам российской экономики, знать язык и уважать законы. Впоследствии в Кремле анонсировали поручения главы государства по этому вопросу.