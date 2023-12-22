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16:46, 22 декабря 2023Россия

В российском регионе выявили случаи заболевания гонконгским гриппом

В Ярославской области обнаружены случаи заболеваемости гонконгским гриппом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Случаи заболевания гонконгским гриппом были выявлены в Ярославской области. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по российскому региону.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС — вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В», — говорится в сообщении пресс-службы.

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При этом в управлении не уточнили сколько людей заразилось данным заболеванием.

Гонконгский грипп представляет собой острое респираторное заболевание, свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро развивается и наиболее опасен для детей в первые годы жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Случаи гонконгского гриппа в этом году в России зафиксированы в Тюменской, Орловской, Сахалинской, Томской и Амурской областях, а также в Пермском крае.

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      Никита Абрамов
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