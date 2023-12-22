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21:47, 22 декабря 2023Мир

В США поразились жизнью в России

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне не жалуются на жизнь из-за санкций Запада

Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

Экономическое давление Запада никак не отразилось на россиянах, на жизнь они не жалуются. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По словам Риттера, он был в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске и поразился тому, что «у них там все прекрасно» даже на фоне западных санкций. «Вообще, в целом дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там все идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной», — сказал эксперт.

Риттер отметил, что россияне больше не позволят своему государству впасть в зависимость от США и Европы, как это было в 1990-е годы. Однако это не значит, что Москва не готова к конструктивным и дружественным отношениям с Вашингтоном и Брюсселем, подчеркнул он.

«Россия больше не будет подчиняться Западу. Она говорит: "Я — одна из ключевых цивилизаций на планете, одна из главных цивилизаций и культур», — заключил Риттер.

Ранее США решили ужесточить санкции в отношении одного вида российской продукции. Уточняется, что президент США Джо Байден подпишет 22 декабря указ, который предоставит ведомствам Соединенных Штатов вводить запреты на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами России.

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      Марина Совина
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