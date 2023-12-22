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09:45, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка словами «бухали до шести утра» рассказала о КВН

Юмористка Щербакова рассказала, что в период участия в КВН часто пила алкоголь
Варвара Щербакова (вторая справа)

Варвара Щербакова (вторая справа). Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, что во время участия в КВН часто пила алкоголь. Об этом она заявила в интервью проекту Madam Kaka, видео доступно на YouTube.

«Я играла в КВН в школе много лет, и в студенческие годы. Было такое, что мы писали — тире бухали — до шести утра», — призналась комикесса.

По словам Щербаковой, единственный раз в жизни, когда она употребила так много спиртного, что впоследствии не помнила произошедших с ней событий, имел место, когда они с хабаровской командой КВН приехали на игру в Москву. Она добавила, что в тот период времени «пила как сумасшедшая».

«Когда ты играешь в КВН, ты не можешь не пить. Сто процентов», — подчеркнула звезда «Женского стендапа». Она отметила, что уже практически год не употребляет алкоголь.

Ранее об алкоголе во время участия в КВН рассказал юморист Антон Шастун. Он описал опыт участия в проекте словами «жестко пили».

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