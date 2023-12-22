Избиение российского полицейского в кальянной попало на видео

Избиение полицейского в кальянной Ульяновска сняла камера видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения сняла избиение членами ОПГ «Саплевские» офицера МВД в кальянной «Дуть» в Ульяновске. Запись публикует Baza.

На кадрах видно, как несколько крепких мужчин дерутся в заведении.

Об инциденте, после которого полицейский стал фигурантом уголовного дела за то, что, защищаясь от нападавших, открыл по ним стрельбу из пистолета, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Компания из трех мужчин и двух женщин отказалась покинуть кальянную после закрытия. Пьяные уголовники стали оскорблять персонал, за них заступился оперуполномоченный МВД. Тогда дебоширы напали на него, ударили бутылкой по голове и начали избивать. Полицейский спрятался от них в туалете, но там его догнали и повалили на пол. Во время драки один из напавших вытащил нож и стал бросаться с ним на силовика, тот, защищаясь, открыл стрельбу из травматического пистолета.

В кальянную прибыл наряд Росгвардии, который скрутил всех участников конфликта. Зачинщиками оказались ранее судимые за особо тяжкие преступления участники ОПГ. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, а избитый ими полицейский также попал под следствие по статье 111 УК РФ («Нанесение телесных повреждений»).