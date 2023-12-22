ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

Украинские военные обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка. Об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными юго-запада Донецка снаряд упал на территорию детского сада на улице Кирова. Ударом ВСУ повреждены забор и остекление здания.

Мэр добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о прицельном обстреле украинскими военными населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР) до начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал боец ВСУ Олег Белоусов, сдавшийся в плен российским военным.

