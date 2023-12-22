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12:11, 22 декабря 2023Культура

Янковский прокомментировал финал «Слова пацана»

Иван Янковский поблагодарил зрителей после выхода финальной серии «Слова пацана»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», прокомментировал финал проекта. Об этом он написал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он опубликовал фотографию с актером Львом Зулькарнаевым, сыгравшим члена группировки «Универсам» по прозвищу Зима. «Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», — написал Янковский.

Последний эпизод сериала вышел в четверг, 21 декабря. До этого создатели проекта приняли решение об изменении его финала и пересняли седьмой и восьмой эпизоды. По их словам, они хотели сделать концовку «круче, острее и эмоциональнее».

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