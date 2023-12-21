Состоялась премьера финальной серии «Слова пацана»

В четверг, 21 декабря, в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». До этого создатели проекта приняли решение об изменении его финала и пересняли седьмой и восьмой эпизоды. По их словам, они хотели сделать концовку «круче, острее и эмоциональнее».

Чем закончился сериал?

В последней серии проекта большая часть группировки «Универсамовские» сидит в тюрьме, членов банды навещает Марат, которого его бывшие товарищи называют предателем. Милиционер Ильдар выпускает из участка только главного героя — Андрея по кличке Пальто.

Еще один герой сериала Вова Адидас решает покинуть Татарстан вместе со свой возлюбленной Наташей он планирует уехать к морю. Перед поездкой Адидас заглядывает в ресторан, где его отец празднует день рождения. Там его пытаются задержать по подозрению в убийстве персонажа по кличке Желтый. Во время побега Вовы Ильдар стреляет в героя, и тот уходит из жизни на руках у своей девушки.

Марата, или Адидаса-младшего, посвящают в коммунисты. Помимо этого, ему дают возможность встретиться лицом к лицу с человеком, который изнасиловал его возлюбленную Айгуль. Та, не в силах выдержать давления после случившегося, выпрыгнула из окна эпизодом ранее. Марат избивает обидчика в туалете.

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Освобожденный из тюрьмы Андрей Пальто навещает мать в психбольнице. Чтобы порадовать родительницу, он идет на рынок за тортом, где встречает мужчину, у которого ранее украл видеопроигрыватель. Между ними завязывается драка.

В последней сцене финала проекта показана тюрьма для малолетних преступников. Заключенные в одинаковых костюмах поют «Седую ночь» Юрия Шатунова. За пианино сидит еще один заключенный, Андрей Пальто.

Две последних серии проекта были пересняты

За несколько дней до премьеры седьмой серии проекта в сеть слили черновые варианты двух последних эпизодов. Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев подчеркнули, что приняли решение о пересъемке еще в период выхода третьей серии сериала, — создатели решили, что финал необходимо изменить, сделав его «круче, острее и эмоциональнее».

Не то чтобы нам стыдно за то, что было сделано до, но, как часто бывает, как мы делали в наших проектах, мы продолжали работать. Мы пересняли кусочки к седьмой серии, и седьмая серия чуть-чуть отличается, а восьмая серия принципиально другая Жора Крыжовников режиссер «Слова пацана»

Финальная серия проекта вышла вовремя

Несколько дней назад режиссер сериала Жора Крыжовников раскрыл дату выхода последней серии проекта. Кинематографист отметил, что финальный эпизод выйдет на экраны в четверг, 21 декабря, как и планировалось изначально. Ранее представители онлайн-кинотеатра Start сообщили, что восьмая серия проекта выйдет позже. На момент публикации сообщения часть сцен финала еще находилась в процессе монтажа.

Восьмая серия проекта была отснята в начале декабря

Предположительно 5 декабря съемочная группа проекта отправилась в село Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс съемки был под угрозой срыва из-за наплыва огромного количества подростков, которые хотели вживую увидеть главных героев сериала.

Крыжовников отметил, что ему было трудно договориться с продюсерами о пересъемке, так как они «не любят тратить деньги», однако вместе с Золотаревым кинематографист переписал финал и все-таки убедил руководство проекта изменить последний эпизод, получив на это финансирование.

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер «Слова пацана» также подчеркнул, что пересъемка не имеет связи с призывами запретить сериал. По его словам, если бы кому-то что-то не понравилось в работе, создатели вырезали бы необходимые сцены, а не переснимали бы их.

Чем восьмая серия отличалась от слитой в сеть?

В черновом варианте последнего эпизода Вова-Адидас не погибает от пули милиционера — его намеренно ранит ножом незнакомец. Сцена снята у поездов — в ней герой теряет сознание. Помимо этого, в первоначальной версии проекта Марат вступает в драку и с Пальто, и со старшим братом, который напоминает родственнику о том, что все в этом мире воздается по заслугам. В конце слитой серии, как и в переснятой, Пальто оказывается в тюрьме.

Актер из «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший роль Валеры Турбо в «Слове пацана», рассказал, что ничего не знает о продолжении сериала.

«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер ничего не знает об этом», — подчеркнул актер.

Кроме того, Копейкин ответил на хейт в адрес своего персонажа, который некрасиво поступил по отношению к другим героям сериала. Актер уточнил, что Турбо никак не менялся на протяжении сериала.

После успеха проекта автор книги «Слово пацана» задумал написать о женских бандах

Российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах.

По его словам, бывшие участницы «бабских контор» — криминальных группировок, в которых состояли девушки, — начали охотнее рассказывать о своем прошлом на фоне роста популярности сериала «Слово пацана».

Гараев добавил, что давно задумывался о написании книги, посвященной женским группировкам, однако ситуация осложнялась тем, что экс-участницы «бабских контор» не желали говорить о криминальном прошлом.