Вышла финальная серия «Слова пацана». Как закончился сериал?
В четверг, 21 декабря, в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». До этого создатели проекта приняли решение об изменении его финала и пересняли седьмой и восьмой эпизоды. По их словам, они хотели сделать концовку «круче, острее и эмоциональнее».
Чем закончился сериал?
В последней серии проекта большая часть группировки «Универсамовские» сидит в тюрьме, членов банды навещает Марат, которого его бывшие товарищи называют предателем. Милиционер Ильдар выпускает из участка только главного героя — Андрея по кличке Пальто.
Еще один герой сериала Вова Адидас решает покинуть Татарстан вместе со свой возлюбленной Наташей он планирует уехать к морю. Перед поездкой Адидас заглядывает в ресторан, где его отец празднует день рождения. Там его пытаются задержать по подозрению в убийстве персонажа по кличке Желтый. Во время побега Вовы Ильдар стреляет в героя, и тот уходит из жизни на руках у своей девушки.
Марата, или Адидаса-младшего, посвящают в коммунисты. Помимо этого, ему дают возможность встретиться лицом к лицу с человеком, который изнасиловал его возлюбленную Айгуль. Та, не в силах выдержать давления после случившегося, выпрыгнула из окна эпизодом ранее. Марат избивает обидчика в туалете.
Освобожденный из тюрьмы Андрей Пальто навещает мать в психбольнице. Чтобы порадовать родительницу, он идет на рынок за тортом, где встречает мужчину, у которого ранее украл видеопроигрыватель. Между ними завязывается драка.
В последней сцене финала проекта показана тюрьма для малолетних преступников. Заключенные в одинаковых костюмах поют «Седую ночь» Юрия Шатунова. За пианино сидит еще один заключенный, Андрей Пальто.
Две последних серии проекта были пересняты
За несколько дней до премьеры седьмой серии проекта в сеть слили черновые варианты двух последних эпизодов. Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев подчеркнули, что приняли решение о пересъемке еще в период выхода третьей серии сериала, — создатели решили, что финал необходимо изменить, сделав его «круче, острее и эмоциональнее».
Не то чтобы нам стыдно за то, что было сделано до, но, как часто бывает, как мы делали в наших проектах, мы продолжали работать. Мы пересняли кусочки к седьмой серии, и седьмая серия чуть-чуть отличается, а восьмая серия принципиально другая
Финальная серия проекта вышла вовремя
Несколько дней назад режиссер сериала Жора Крыжовников раскрыл дату выхода последней серии проекта. Кинематографист отметил, что финальный эпизод выйдет на экраны в четверг, 21 декабря, как и планировалось изначально. Ранее представители онлайн-кинотеатра Start сообщили, что восьмая серия проекта выйдет позже. На момент публикации сообщения часть сцен финала еще находилась в процессе монтажа.
Восьмая серия проекта была отснята в начале декабря
Предположительно 5 декабря съемочная группа проекта отправилась в село Резинотехника на окраине Ярославля. Процесс съемки был под угрозой срыва из-за наплыва огромного количества подростков, которые хотели вживую увидеть главных героев сериала.
Крыжовников отметил, что ему было трудно договориться с продюсерами о пересъемке, так как они «не любят тратить деньги», однако вместе с Золотаревым кинематографист переписал финал и все-таки убедил руководство проекта изменить последний эпизод, получив на это финансирование.
Режиссер «Слова пацана» также подчеркнул, что пересъемка не имеет связи с призывами запретить сериал. По его словам, если бы кому-то что-то не понравилось в работе, создатели вырезали бы необходимые сцены, а не переснимали бы их.
Чем восьмая серия отличалась от слитой в сеть?
В черновом варианте последнего эпизода Вова-Адидас не погибает от пули милиционера — его намеренно ранит ножом незнакомец. Сцена снята у поездов — в ней герой теряет сознание. Помимо этого, в первоначальной версии проекта Марат вступает в драку и с Пальто, и со старшим братом, который напоминает родственнику о том, что все в этом мире воздается по заслугам. В конце слитой серии, как и в переснятой, Пальто оказывается в тюрьме.
Актер из «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала
Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший роль Валеры Турбо в «Слове пацана», рассказал, что ничего не знает о продолжении сериала.
«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер ничего не знает об этом», — подчеркнул актер.
Кроме того, Копейкин ответил на хейт в адрес своего персонажа, который некрасиво поступил по отношению к другим героям сериала. Актер уточнил, что Турбо никак не менялся на протяжении сериала.
После успеха проекта автор книги «Слово пацана» задумал написать о женских бандах
Российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах.
По его словам, бывшие участницы «бабских контор» — криминальных группировок, в которых состояли девушки, — начали охотнее рассказывать о своем прошлом на фоне роста популярности сериала «Слово пацана».
Гараев добавил, что давно задумывался о написании книги, посвященной женским группировкам, однако ситуация осложнялась тем, что экс-участницы «бабских контор» не желали говорить о криминальном прошлом.