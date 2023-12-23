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12:30, 23 декабря 2023Путешествия

На популярном горнолыжном курорте объявили о лавинной опасности

На курорте «Эльбрус» закрыли канатные дороги и трассы из-за лавинной опасности

Фото: Tatyana Gritsenko / Globallookpress.com

На российском курорте «Эльбрус» закрыли канатные дороги и трассы в связи с лавинной опасностью. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

«В связи с усилением снега и лавинной опасностью, канатные дороги и трассы закрываются», — говорится в сообщении.

Представители курорта призвали всех отнестись с пониманием и напомнили, что безопасность — важнее всего.

Ранее на одном из горнолыжных курортов в Сочи очевидцы сняли на камеру попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина. Отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя, однако слой снега оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него. Сноубордист не пострадал.

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      Никита Абрамов
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