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16:19, 23 декабря 2023Путешествия

Сразу два горных курорта в России закрыли из-за непогоды

Российские курорты Домбай и Архыз закрыли из-за погодных условий

Фото: Егор Комаров / РИА Новости

Сразу два горных российских курорта в Карачаево-Черкесии — Домбай и Архыз — закрыли из-за непогоды. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с ухудшением погодных условий на сегодня канатные дороги Северного склона прекращают работу», — пояснили в администрации Архыза.

В администрации Домбая отметили, что в связи с сильным ветром и обильным снегопадом временно закрыли верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара.

В этот же день на российском курорте «Эльбрус» закрыли канатные дороги и трассы в связи с лавинной опасностью. «В связи с усилением снега и лавинной опасностью, канатные дороги и трассы закрываются», — говорится в сообщении.

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      Никита Абрамов
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