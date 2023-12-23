Украинский телеведущий поехал на саммит ЕС и не вернулся на родину

Телеведущий из Украины Алексей Печий поехал на саммит ЕС и не вернулся на родину

Телеведущий из Украины Алексей Печий поехал на саммит Европейского союза (ЕС) в Брюсселе и не стал возвращаться на родину. Об этом пишет Telegram-канал «Взгляд.ру».

Отмечается, что украинский журналист получил аккредитацию на встречу лидеров стран ЕС и «решил сбежать из страны». Руководство «24 канала», на котором работал мужчина, заявило, что шокировано его поступком.

Сам телеведущий сообщил, что подобное решение далось ему непросто. Свое бегство из Украины он связал с изменением отношения к его стране на Западе. По словам журналиста, он собирается приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в Европе.

Ранее в декабре на Украине захотели запретить салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». Активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета двух популярных блюд в стране. По их мнению, эти два салата нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция.