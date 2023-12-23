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10:58, 23 декабря 2023Интернет и СМИ

Украинский телеведущий поехал на саммит ЕС и не вернулся на родину

Телеведущий из Украины Алексей Печий поехал на саммит ЕС и не вернулся на родину

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Телеведущий из Украины Алексей Печий поехал на саммит Европейского союза (ЕС) в Брюсселе и не стал возвращаться на родину. Об этом пишет Telegram-канал «Взгляд.ру».

Отмечается, что украинский журналист получил аккредитацию на встречу лидеров стран ЕС и «решил сбежать из страны». Руководство «24 канала», на котором работал мужчина, заявило, что шокировано его поступком.

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Сам телеведущий сообщил, что подобное решение далось ему непросто. Свое бегство из Украины он связал с изменением отношения к его стране на Западе. По словам журналиста, он собирается приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в Европе.

Ранее в декабре на Украине захотели запретить салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». Активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета двух популярных блюд в стране. По их мнению, эти два салата нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция.

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      Фариза Бацазова
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