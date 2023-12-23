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22:29, 23 декабря 2023Россия

В аварии на МКАД с участием четырех машин погибли два человека

На 49-м километре МКАД в результате ДТП с четырьмя машинами погибли два человека

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

По предварительным данным, столкнулись четыре машины. В Telegram-канале прокуратуры столицы уточняется, что, предварительно, автомобиль марки «Тойота» врезался в «ГАЗель» и «Грейт Волл», водитель которого не справился с управлением, после чего машина вылетела на полосу встречного движения и загорелась.

Ранее под Ростовом пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.

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      Марина Совина
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