В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек

Под Ростовом двое взрослых и трое детей погибли при столкновении с грузовиком

В Ростовской области пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, около 18:20 водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, который ехал навстречу. В аварии погибли двое взрослых и дети 2013 и 2015 года рождения. Одного пассажира госпитализировали, он скончался в больнице.

Ранее в Нижегородской области два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями, одним из которых был грузовик. Еще три человека получили травмы.