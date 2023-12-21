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23:41, 21 декабря 2023Россия

В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек

Под Ростовом двое взрослых и трое детей погибли при столкновении с грузовиком

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ростовской области пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, около 18:20 водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, который ехал навстречу. В аварии погибли двое взрослых и дети 2013 и 2015 года рождения. Одного пассажира госпитализировали, он скончался в больнице.

Ранее в Нижегородской области два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями, одним из которых был грузовик. Еще три человека получили травмы.

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      Марина Совина
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