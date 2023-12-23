В Праге сообщили о минировании аэропорта

Полиция Праги начала проверку после сообщений о минировании аэропорта

Полиция Праги начала проверку после сообщений о пяти бомбах в аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом правоохранители сообщили в своем X (бывший Twitter).

«Англоговорящий мужчина объявил о размещении пяти бомб в аэропорту имени Вацлава Гавела. В настоящее время приняты меры безопасности. Пассажиров просят набраться терпения и следовать инструкциям полиции», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что движение в аэропорту не ограничено. К поискам привлекли специалистов из отдела мобильного вмешательства, а также саперов.

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