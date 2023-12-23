В России захотели ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России предложили ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников

Юрист Алла Георгиева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» предложила ограничить продажу спиртного в России во время новогодних праздников.

Георгиева напомнила, что каждое третье преступление, по статистике, совершается лицами в нетрезвом вид. Она отметила, что многие умышленные преступления — убийства, поджоги, грабежи и изнасилования — происходят в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, врач-терапевт Анастасия Курова рассказала, что в России уже есть запрет на продажу алкоголя в некоторые праздники, однако на Новый год подобные ограничения не применяются. Специалист подчеркнула, что такой запрет помог бы уменьшить смертность от спиртного в новогодние праздники, которая сильно возрастает в этот период.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, предостерегли три группы россиян от употребления алкоголя в новогоднюю ночь.