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04:53, 23 декабря 2023Мир

В США признали бессмысленность финансирования Украины

Политолог Миршаймер: внутренние проблемы Украины делают помощь США бессмысленной
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Внутренние проблемы Украины, которые связаны с неспособностью пополнять собственные войска, делают помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Посмотрите на проблемы, с которыми они сталкиваются, собирая войска, мобилизуя украинское население, чтобы восполнить потери, понесенные на поле боя в 2023 году. Им чертовски трудно пополнять свои войска», — подчеркнул эксперт.

Миршаймер также назвал армию Украины «обреченной», так как, по его словам, у ВСУ не будет ни достаточного количества личного состава, ни техники, чтобы сдерживать натиск ВС России.

По словам аналитика, у украинской армии «огромные проблемы». Он также предположил, что «русские продолжат доминировать на поле боя», независимо от наличия или отсутствия помощи Украине со стороны США.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что уверенность президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции говорит об успехе Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

По словам эксперта, ВСУ отступают по всей линии фронта и в случае прекращения помощи США Россия сможет взять Одессу и Харьков.

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      Марина Совина
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