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10:27, 23 декабря 2023Мир

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке терактов

Во Франции пять человек подозревают в создании террористической группы

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На востоке Франции сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, которых подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает газета L'Est Republicain.

Подозреваемых задержали в трех коммунах департамента Мерт и Мозель днем 22 декабря. Согласно информации, задержанных подозревают в «создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений» с целью посягательства на здоровье или жизнь третьих лиц.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура. В настоящее время, как заявил источник, раскрытие информации о планах подозреваемых невозможно. Все задержанные уже помещены под стражу.

Ранее комиссар Еврокомиссии по внутренним вопросам Илва Йоханссон заявила, что в связи с кризисом на Ближнем Востоке и поляризацией европейского общества риск совершения терактов на территории Европейского союза в период новогодних праздников повысится. Она уточнила, что ближневосточная проблематика и возникающие вокруг нее террористические угрозы станут одной из тем для обсуждения на Совете министров внутренних дел стран ЕС.

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