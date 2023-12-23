Российские военные уничтожили 36 украинских дронов в зоне СВО
В Харьковской области, ЛНР и ДНР уничтожены 36 украинских беспилотниковСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Российские военные уничтожили 36 украинских дронов в зоне спецоперации. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило Минобороны.
Беспилотники были обнаружены и сбиты в районах Котляровки Харьковской области, Верхнекаменки и Сватово Луганской народной республики (ЛНР), Горловки, Марьинки, Победы Донецкой народной республики (ДНР), Новой Маячки и Горностаевки Херсонской области.
22 декабря сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область.