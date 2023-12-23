Российские военные уничтожили 36 украинских дронов в зоне СВО

В Харьковской области, ЛНР и ДНР уничтожены 36 украинских беспилотников

Российские военные уничтожили 36 украинских дронов в зоне спецоперации. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило Минобороны.

Беспилотники были обнаружены и сбиты в районах Котляровки Харьковской области, Верхнекаменки и Сватово Луганской народной республики (ЛНР), Горловки, Марьинки, Победы Донецкой народной республики (ДНР), Новой Маячки и Горностаевки Херсонской области.

22 декабря сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область.

